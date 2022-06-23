300億租金補貼將於7月上路，內政部次長花敬群今日表示，除了給予房東3大稅賦優惠外，房東還可以線上申請遷至戶政事務所，請房東不用擔心，可以放心的將房屋出租，並主動關心房客是否需要申請租金補貼，鼓勵房客申請。

內政部表示，房客申請租金補貼通過後，房東自動成為公益出租人，房東無須另外申請，享有綜合所得稅每戶每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。

內政部鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格（公益出租人）。

申請租金補貼雖然不用將戶籍遷到租屋處，但有房客會因子女就學或申請社會福利資源因素須將戶籍遷至租屋處，日後如果遷離，部分房東擔心房客戶籍未遷出，導致無謂麻煩，而事先以租約或口頭方式禁止房客設戶籍。

內政部強調，依據「戶籍法」第50條第1項規定，房客搬家戶籍未遷出，房屋所有權人可依法申請將房客戶籍遷至當地戶政事務所，而且還能線上申請，房東可以放心的讓房客申請戶籍，以安定他們的生活。

花敬群表示，租屋市場過往在相關法制不盡完善下，確實累積一些讓租賃雙方彼此不信任的情形，這些年透過法律面與制度面的持續精進，對保障房東與房客權益均有改善，請民眾放下過往陰影，做個安心的房東與房客。