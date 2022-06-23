台股連日破底下殺，增添市場對第三季展望擔憂情緒。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，大盤經過近日下跌後，價值面相對便宜，本益比僅約12倍，可考慮逢低介入，惟須留意後續企業盈餘下調的情況，看好標的仍以長期成長型產業為主，科技股方面包括半導體、高速運算、AI，伺服器與自動化等，傳產則為新能源車、自行車、紡織、金融等。

野村投信表示，目前市場仍面對諸多不確定因素，而通膨、央行急速升息乃至於景氣前景是目前投資人最關切的部分，有鑑於第三季市場仍在等待更多經濟數據的公布，預期股市仍將持續整理，且因投資信心不足，易受消息面影響而大幅波動，除了逢低布局，選股也是影響投資成效的重要關鍵。

姚郁如指出，以全球基本面來說，大多數國家均已走過疫情高峰，但烏俄戰爭推升原物料價格，通膨走高迫使聯準會在內的多國央行加速升息，使得全球經濟趨緩，引發步入衰退的擔憂。不過，紐約聯準銀行模型顯示未來12個月美國經濟衰退機率仍低。

此外，台灣主計處預估2022年經濟成長率為3.9％，出口持續成長但動能趨緩，國內消費可望在疫情過高峰後逐步回升，加上第三季進入傳統旺季，鋪貨效應仍值得期待。

第三季市場仍將持續反映許多不確定因素，首先仍是美股因通膨與經濟前景持續震盪的影響，近期受到關注的庫存修正也將持續進行。但個別產業的庫存水準仍有差異，目前仍是以手機、TV等消費性電子產業的庫存較多。而先前中國因疫情採取的封控措施影響企業出貨，也將反映在第二季財報上，所幸隨著中國重新開放，供給面影響可望降低。

整體而言，在通膨數據尚未觸頂並開始走緩，市場信心仍疲弱，股市震盪幅度大，投資難度也更高。

針對重量級科技股除息行情失靈，姚郁如認為，重點仍須放在未來產業成長趨勢，以及公司是否具備不錯的獲利、配息能力，並搭配評價面觀察。