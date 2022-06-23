永豐金控AI科技團隊上半年展現高效執行，建置出「智能偵測信用卡盜刷模型」，在 0.005 秒內即可快速預測該筆交易的盜刷機率，並維持98％的準確率，快速應對潛在刷卡交易風險與詐欺行為；此外，團隊亦將實價登錄資料結合電子地圖資訊，自行開發「不動產自動估價模型」(AVM Automated Valuation Model)，加速內部鑑價作業流程，協助民眾快速掌握更精確的可貸額度。

永豐金控表示，隨著金融科技快速發展，民眾運用網路進行各項金融服務儼然成為常態，如何提升盜刷的準確偵測，降低檢視的人力成本，一直是永豐積極研究討論的重要議題。因此，由科技團隊自行建置的「智能偵測信用卡盜刷模型」，只要將該筆交易的相關特徵傳入信用卡盜刷偵測 API，即能在 0.005 秒內快速預測該筆交易的盜刷機率，並回傳至系統上輔助前端人員的判斷；在98％的準確率下，快速應對潛在刷卡交易風險與詐欺行為。

此外，為加速內部鑑價作業流程，並協助民眾快速掌握更精確的可貸額度，優化客戶體驗，2021年永豐首度將團隊建置的「不動產自動估價模型」導入「秒估房貸」服務平台，民眾除可快速試算房貸可貸金額外，並藉由平台結合街景與電子地圖功能，掌握區域交通、文教等多元生活資訊；目前秒估房貸客戶使用查詢量相較模型導入前成長逾2倍以上，顯見逐漸獲得民眾信任。

永豐亦將房價自動估算及檢核機制導入房貸估價流程，避免人為主觀判斷產生偏誤，大幅提升鑑價流程時效。目前因應2021年7月 實價登錄 2.0 上線，持續精進智慧科技應用，利用精確的物件座落位置，進一步強化模型的穩定性及精準度，並將模型與房貸授信流程結合，提升整體房貸核決效率，即時回應客戶申貸需求。

永豐科技團隊為加速數位變革建置出各類AI模型，全力提升營運效率，今年初透過RPA自動化流程導入，每年活化人力近16000小時。此外，為結合領域知識與深度技術，永豐金控與國立成功大學、私立東吳大學共同推展產學合作計畫，以「創新實踐平台」開啟與年輕世代對話平台，培養更多跨領域人才，更搭起學界與產業的橋樑。另為有效保護及管理金控集團辛苦研發成果，永豐金控連續兩年2020、2021年獲經濟部TIPS A級驗證，成為首家「全公司」導入之金控。