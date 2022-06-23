大陸海關今（23）日表示，在一批從台灣輸往大陸的冷凍竹筴魚包裝樣本上，驗出新冠病毒，即日起暫停該家台灣公司的產品申報1週。陸委會回應，檢驗檢疫措施必須根據科學原理，希望大陸的分析方法能夠跟國際的指引一致，並呼籲大陸透過聯繫管道向台灣提供相關證據與資料。

陸委會副主委李麗珍今日於例行記者會上表示，目前只有大陸會對進口的冷凍水產品外包裝去檢查有無新冠病毒，也在很多國家水產品的外包裝驗出病毒，已經引起很多國家的關注。

她表示，我們跟這些國家的意見都很一致，認為所謂的檢驗檢疫措施，必須要根據科學的原理，還有國際合作的重要性，希望大陸在這些分析方法上能夠跟國際的指引一致。

李麗珍說，希望陸方在做檢驗以及禁止水產品的時候，能夠透過農產品檢驗檢疫協議或食安協議，向我方提出一些科學的證據，「我想雙方的聯繫管道都是暢通的」。她說，無論陸方是從哪個管道，都希望我方能夠獲取相關的證據跟資料。