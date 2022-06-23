淡水區公所與新北市綠美化環境景觀處為了提升整體景觀品質，以紫薇和四季開花的灌木與溪流相映襯，打造舒適宜人、四季皆有花開的溪濱步道。(淡水區公所提供)

淡水區的公司田溪是淡水最長的溪流，沿線步道現有植被狀況不佳，雜草叢生，淡水區公所與新北市綠美化環境景觀處為了提升整體景觀品質，讓民眾擁有綠意盎然、百花盛開的戶外休憩空間，以紫薇和四季開花的灌木與溪流相映襯，打造舒適宜人、四季皆有花開的溪濱步道。

淡水區公所介紹，「公司田溪」又名「林子溪」，發源自大屯山，為淡水區境內最長的溪流，其名稱由來相傳是起因於荷據時期，因位於「荷蘭東印度公司」所開闢的田之旁，故以「公司田溪」命名。

淡水區公所表示為了讓淡水民眾能有散步的場所，新北市政府綠美化環境景觀處與淡水區公所合作，沿著公司田溪沿岸，從「新北市淡水國民運動中心」到「台北海洋科技大學淡水校區」之間全長約3公里的步道，栽植了紫薇約140株，並搭配開花的灌木，有杜鵑、宮粉仙丹、桂花、金英樹和扶桑，打造水岸四季花卉景觀。

淡水區長巫宗仁表示，謝謝新北市議員蔡錦賢協調經費補助，也謝謝新北市政府綠美化環境景觀處種植灌木，也謝謝水利局提供場地栽種植栽，因公司田溪臨海，風力強勁，塩分高，不適合種植櫻花等喬木；他說，經公所團隊與專家研究後，選擇種植耐寒耐熱，號稱「百日紅」的紫薇，並輔以四季輪流開花的灌木來美化公司田溪，提昇整體景觀美感與綠化效能，並建構優質水岸環境及活化市民親水文化。