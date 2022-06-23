新莊運動公園地下3層停車場是新北市近年來興建規模最大的停車場，目前工程進度已達94％、預計11月啟用，將提供636格汽車位，包含6格電動車車位，以及140格機車位，並採智慧化停車系統，以紓解在地居民和球迷停車需求。

新莊運動公園園區內有棒球場、田徑場和體育館，也是職棒的比賽場地，可容納萬人觀眾，更設有棒球展示館，體育場內的陽光草坪常舉辦各式各樣藝文活動，也因此停車需求大，每有大型賽事活動，周邊停車場常一位難求，更是造成復興路、公園路一帶的交通壅塞。

新北市交通局調查評估後並協調地方民意決定在運動公園闢建地下停車場，並重新規畫公園整體景觀設計，增加景觀空橋及下沉式廣場，營造更優質的休憩活動空間和停車環境。

新莊運動公園地下停車場以「省能源、省資源、低污染」為設計準則，耗資9億1653萬元，其中3億3717萬2千元經費是向中央爭取到的前瞻預算。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，工程部分預計7月底、8月上旬完工，後續將建置停管設備，包含柵欄機、繳費機、車牌辨識系統等自動智慧化系統，提升停車服務。

新莊運動公園地下停車場預計提供636格汽車停車位、140格機車停車位，蔡柏坤表示，目前B1樓層規畫有6格電動車車位，並預留20％的管線，便於隨時可以增設充電樁，以滿足更多電動車主的需求。