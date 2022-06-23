國際老牌美妝品牌露華濃（Revlon）不敵供應瓶頸，以及競爭對手擠壓市占，本月聲請破產保護。此前，市場傳露華濃將聲請破產，當時消息一出股價腰斬，觸及1.1美元左右低點，但正式聲請破產後，散戶反而逢低抄底，自16日低點以來已經暴漲超過600%。

本月12日，匿名人士披露，露華濃即將聲請破產保護，隔日露華濃股價應聲腰斬，觸及1.08美元的低點。然而近幾日，露華濃向紐約南區法庭聲請破產，消息確定後反而吸引買盤敲進，股價自16日低點一路上漲，23日大漲34%，收盤報8.14美元。

根據VandaTrack Research數據顯示，最近幾天散戶加大對露華濃的購買力道，在過去一周已經買了約1000萬美元。該公司分析師Lucas Mantle表示，這可能是散戶在露華濃宣布破產後，逢低抄底所出現的現象。

根據Fintel數據顯示，露華濃週二的空頭頭寸增加逾50%，比其他股票還要多，成為最多人做空的股票。

露華濃1932年於美國紐約創立，最初以色澤豔麗的指甲油獲得市場好評，但隨著雅詩蘭黛和巴黎萊雅等集團的競爭，外加Kylie Jenner創立的化妝品公司Kylie Cosmetics和天后蕾哈娜（Rihanna）打造的Fenty Beauty等網紅新銳品牌蠶食年輕客群，露華濃經營逐漸顯露疲態。

事實上，露華濃曾多次出現財務危機，更在2020年就已經歷過一次破產風波。如今又遇上疫情，民眾戴口罩降低化妝品需求，情況愈趨惡化，進而讓公司營運雪上加霜。

印媒報導，總部設立於印度的跨國企業信實工業（Reliance Industries）傳有意收購露華濃，市場推敲這可能是露華濃近幾日股價暴漲的原因。