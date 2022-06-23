大陸全面復工，客戶端拉貨增溫，崧騰(3484)下半年營運不看淡，崧騰表示，8月以後客戶會回到正常，下半年沒有太悲觀，第3季一定會比第2季好。

崧騰今天舉行股東會，崧騰捨棄3C領域產品，將產品轉向手工具機等工控、變頻家電、車用與醫材非IT產品，目前電動工具機及變頻家電等產品已躍升為公司營運成長主力，3C產品佔比已低於10%，受惠於手工具機需求強勁，崧騰110年合併營收為69.12億元，年成長約48.4%，創下歷年新高，稅後盈餘為5.68億元，年成長約56.22%，創下歷年新高，每股盈餘為8.16元；110年資產報酬率為11.4%；股東權益報酬率(ROE)為26.05%。

大陸4月及5月大規模封城停工，致使崧騰及客戶生產受到影響，之前積極拉貨的客戶端因停產導致庫存偏高，致使崧騰前5月合併營收為27.45億元，年減1.71%，不過隨著大陸全面復工，崧騰表示，第2季是比較差的時候，目前客戶生產已恢復到正常，預期8月以後就會好轉，雖然全球景氣狀況較為保守，但後面看起來往正向，沒有太悲觀，第3季因有新產品陸續推出，一定會比第2季好，只是可能無法達到像去年的高峰。