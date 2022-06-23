作為大陸首條中歐班列線路，23日上午10時，一列中歐班列（重慶）滿載著電子產品、機械零件、日用百貨等貨物，緩緩駛出重慶團結村中心站，駛向德國杜伊斯堡，達到該條路線的新里程碑，開行量正式突破1萬列的紀錄。

據新華社引述重慶市政府口岸物流辦鐵路物流處處長彭茜說，這是中歐班列（重慶）開行的第10000列重箱折列。所謂的「重箱折列」是以41個40尺重箱折算為1個折算列，也是大陸國鐵集團公佈、衡量中歐班列高品質發展水準的重要指標，讓重慶成為首個重箱折列運輸突破10000列的中歐班列開行城市。

回顧2011年3月19日，大陸首條中歐班列線路「渝新歐」在重慶誕生，直到2016年6月8日，大陸鐵路正式啟用中歐班列統一品牌，將「渝新歐」更名為中歐班列（重慶）。

渝新歐（重慶）物流有限公司總經理漆丹說明，班列開行之初僅有1條線路，如今已擁有穩定運行線路近40條，可實現輻射大陸國內59個鐵路網站和29個港口，通達亞歐近百個城市。

在貨物種類方面，中歐班列（重慶）的貨物已從單一的IT產品拓展至智慧終端機、汽車整車及零部件、高端醫療藥品及器械、郵包、輕工製品、大宗物資等上千種，運輸貨值超過4000億元人民幣。