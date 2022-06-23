前役遭到對方肘擊胸口的台北富邦勇士洋將塞瑟夫，23日並未出現在富邦總冠軍賽G3賽前登錄名單之中，加上曾文鼎頸傷無法上場，等於富邦今天少了兩名內線大將，除了改成登錄瓊斯與辛特力上場，也將迎來石博恩與林孟學兩名本土替補球員回歸，但富邦今晚內線戰力確實有所下滑。

塞瑟夫曾在季後賽首輪G4，也就是富邦歷經2度延長才辛苦擊敗台新夢想家的比賽因為肋骨受傷缺陣，隨後前兩場總冠軍賽都有上場，平均拿下11.5分、3籃板，甚至G2只拿7分、籃板掛零，表現明顯受到傷勢所影響，如今富邦也決定讓他今晚先休息一場。

至於攻城獅也在今天上午，由執行長陳建州在IG上面公布攻城獅全隊都快篩陰性的照片，提前敲定攻城獅今天將可首次「全員」出賽，其中包含先前在例行賽舉辦過退役賽，至今總冠軍賽還沒上過場的陳堅恩，他也在賽前兩小時就現身開始練投熱身，郭少傑也首次出現在總冠軍賽登錄名單之中，攻城獅預計登錄法獅與辛巴上場。