國內老牌油脂廠福懋油（1225）23日股東會進行董事改選，以福懋油董事長許逸群家族為首的公司派，記取三年前教訓，重押拿下所有三席獨董，外加取得兩席一般董事，最後以5：4，擊退興泰實業董事長吳金泉為首的市場派，續掌公司經營權。

三年前福懋油改選，創辦人許家雖手握逾五成股權，但因配票失誤，三席獨董遭市場派全拿，結果董事席次未過半，痛失經營權。此案成為上市公司董事改選的經典案例。

後來公司派在另一創辦人黃家的力助下，隔年初透過補選方式扳回一席董事，取回經營權。不過市場派並未放棄，仍持續加碼持股，緊咬公司派，使得今天的福懋油改選格外引發外界關注。

今天福懋油股東會，股東出席率超過95％，顯示福懋油的股權高度集中，兩派勢均力敵。最後公司派挾著近五成的持股優勢，加上早有提防，在今天改選中，全力重押獨董，包括陸醒華、連仁隆和王上仁等三席獨董提名人全上，外加兩席一般董事晉昇投資、茂生農經當選，合計取得過半的五席董事，續掌經營權。

至於市場派則拿下與原先相同的四席董事，當選名單包括泰生海洋開發、安和投控、興泰實業和昇鋒投資。

福懋油為國內第二大油脂供應商，僅次於大統益，旗下還持有中聯油脂，與從事小麥、麵粉加工的台灣大食品等兩家重要子公司。

福懋油營運穩健，去年雖然碰到國內疫情三級警戒，禁止餐飲內用，但公司仍繳出亮麗成績單，去年稅後純益4.53億元，比前年成長20.8％，創下近六年獲利新高，也是歷史次高，換算每股純益2.07元。今天股東會通過每股派發現金股息1.6元，配發率達77.2％。