林宗賜主任指出患者十二指腸被腹主動脈及上腸繫膜動脈夾住引起阻塞，食糜填滿整個胃，嚴重時有胃穿孔等致死風險。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗28歲女子在節食後大量吃蔬菜等高纖維食物，結果出現腹脹、噁心症狀，就醫才得知罹患上腸繫膜動脈症候群，透過藥物治療和飲食調整才得以改善，醫師也提醒瘦高女性，如果節食過度，恐容易得此病，呼籲大家不要過度減肥，也要少量多餐。

衛福部苗栗醫院腸胃肝膽科主任林宗賜表示，這個個案身材清瘦，有152公分高、35公斤重，日前至部苗急診室就診，主訴為節食後暴食、大量進食青菜等高纖維食物後，出現腹脹、噁心嘔吐感強烈等不適。

林醫師說，該女子經腹部電腦斷層掃描檢查後，發現其胃及十二指腸嚴重擴張，阻塞位置在十二指腸第三部分，診斷為「上腸繫膜動脈症候群」，所幸就醫及時，病況還不嚴重，透過藥物治療和飲食調整、少量多餐，目前症狀已獲得改善。

林宗賜指出，該名年輕女性罹患「上腸繫膜動脈症候群」，也因病患本身體質瘦，再加上長期節食，體內缺乏脂肪堆積，導致原本撐開主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角處的脂肪太少，使上腸繫膜動脈缺少脂肪緩衝，而直接壓迫十二指腸，造成壓迫性腸梗阻及胃排空困難，進而使病患感到不適。

他說，此罕見疾病嚴重時，甚至可能會使腹壓過大，有胃穿孔等致死風險，罹病的風險因子包括女性、體重銳減及慢性嘔吐患者等。

該疾病的手術治療選擇，包括十二指腸導管置放或胃空腸吻合術。若症狀不嚴重，可考慮透過調整飲食習慣的方式改善症狀，平時飲食應少量多餐，改成食用流質性食物，或將固體食物透過均質機絞碎後食用，儘量避免短時間食入大量高纖維食物，加劇症狀。

減肥風氣盛行，林宗賜也提醒，追求美麗時尚固然是人之本性，但還是要採取正確的健康減重方式，規律運動、均衡飲食，身體健康才能自信又美麗。