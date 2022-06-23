苗栗28歲女子在節食後大量吃蔬菜等高纖維食物，結果出現腹脹、噁心症狀，就醫才得知罹患上腸繫膜動脈症候群，透過藥物治療和飲食調整才得以改善，醫師也提醒瘦高女性，如果節食過度，恐容易得此病，呼籲大家不要過度減肥，也要少量多餐。
衛福部苗栗醫院腸胃肝膽科主任林宗賜表示，這個個案身材清瘦，有152公分高、35公斤重，日前至部苗急診室就診，主訴為節食後暴食、大量進食青菜等高纖維食物後，出現腹脹、噁心嘔吐感強烈等不適。
林醫師說，該女子經腹部電腦斷層掃描檢查後，發現其胃及十二指腸嚴重擴張，阻塞位置在十二指腸第三部分，診斷為「上腸繫膜動脈症候群」，所幸就醫及時，病況還不嚴重，透過藥物治療和飲食調整、少量多餐，目前症狀已獲得改善。
林宗賜指出，該名年輕女性罹患「上腸繫膜動脈症候群」，也因病患本身體質瘦，再加上長期節食，體內缺乏脂肪堆積，導致原本撐開主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角處的脂肪太少，使上腸繫膜動脈缺少脂肪緩衝，而直接壓迫十二指腸，造成壓迫性腸梗阻及胃排空困難，進而使病患感到不適。
他說，此罕見疾病嚴重時，甚至可能會使腹壓過大，有胃穿孔等致死風險，罹病的風險因子包括女性、體重銳減及慢性嘔吐患者等。
該疾病的手術治療選擇，包括十二指腸導管置放或胃空腸吻合術。若症狀不嚴重，可考慮透過調整飲食習慣的方式改善症狀，平時飲食應少量多餐，改成食用流質性食物，或將固體食物透過均質機絞碎後食用，儘量避免短時間食入大量高纖維食物，加劇症狀。
減肥風氣盛行，林宗賜也提醒，追求美麗時尚固然是人之本性，但還是要採取正確的健康減重方式，規律運動、均衡飲食，身體健康才能自信又美麗。
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