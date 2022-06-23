最近中國與俄羅斯連續派遣8艘戰艦在靠近日本的海域巡弋，對近期就烏克蘭爭與台灣問題強硬表態的日本做出威嚇性的警告。專家認為，俄羅斯與中國建立真正的聯盟將日本的戰略惡夢。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導說，日本防衛省星期二說，海上自衛隊觀察到由一艘反潛驅逐艦領頭的5艘俄羅斯戰艦駛過隔開日本和韓國的對馬海峽。

日本防衛省在一個新聞簡報中說，這個俄羅斯艦隊在日本島嶼附近航行已經有一個星期，從北方的第2大島北海道航行到西南部的沖繩島。同時，至少2中國戰艦和一艘補給船星期二被發現在東京以南500公里的伊豆諸島附近。其中一艘看來是1.2萬噸的055型導彈驅逐艦拉薩號，這是中共海軍最強大的水面戰艦之一。中國的戰艦自6月12日起就一直在日本附近航行。

《美國之音》引述該報導說，這一舉動顯然是中俄向日本施壓的又一個跡象。東京天普大學研究俄日關係的詹姆斯·布朗（James Brown）的分析稱，這是中俄很明顯地對日炫耀武力，這些活動對日本來說是一大憂慮，而且跟蹤俄羅斯和中國戰艦的動向對日本海上自衛隊的資源是一大消耗。

報導指出，日本沒有宣稱俄羅斯和中國戰艦有協調性的行動。不過，去年10月，中俄曾聯手派出10艘戰艦圍繞日本列島進行了演習。日本首相岸田文雄近期在東京主持美澳印日四方安全對話峰會期間，中俄空軍在日本海、東中國海和西太平洋舉行了聯合戰略空巡。中共軍方表示，這是中俄年度軍事合作計劃的一部分。

詹姆斯．布朗表示，日本主辦四方安全對話峰會只是北京表達對東京不滿的一個理由。他說，北京一直被日本政府有關台灣安全的聲明所激怒。美國總統拜登在東京訪問期間還提到中國如果武力奪取台灣，美國將進行軍事干預。白宮後來雖然澄清了這一說法，但是美國在日本有強大的駐軍，可能在台海衝突時投入使用。

報導指出，莫斯科也對日本在俄軍入侵烏克蘭之後支持烏克蘭，包括對俄制裁和驅逐俄羅斯外交官等做法感到憤怒。布朗表示，俄羅斯企圖使用其軍事力量來威嚇日本，希望遏止日本繼續採取類似的支持烏克蘭的措施。

他強調，日本的戰略惡夢是俄羅斯與中國建立真正的聯盟。