女星大S（徐熙媛）今年3月和具俊曄閃電復合結婚，消息震撼台、韓綜藝圈及兩地粉絲，牽絆20年的姻緣連韓國民眾都關注。近日具俊曄回韓國上節目，昨(22日)在韓綜《劉QUIZ》首度公開與大S的結婚照，並分享自己和大S的重逢故事；這也是具俊曄婚後首度上節目談大S，他坦言自己「不想表現得太誇張，但想澄清一些謠言」，因此只接受曾幫助過他的劉在錫的邀約，而這份恩情則和當年「酷龍」隊友姜元來出車禍有關。

具俊曄昨(22日)登上韓國當紅綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，接受「國民MC」主持人劉在錫的專訪，他在節目開頭就表示，自己宣布婚訊後沒有接受太多訪問，這是首次公開受訪：「很開心的時刻也不想表現地太誇張，害怕那份珍貴會就此消失，就什麼都不做，但也因為這樣被編了很多的故事」，為了澄清謠言，他決定親登《劉QUIZ》說明，更展現義氣表示：「我只會在這裡公開兩個人的合照，然後就不公開了」。

具俊曄(左)沒在IG高調PO出與大S(右)的放閃照，只願在劉在錫的節目公開。（圖／friDay影音提供）

具俊曄回憶，自己20多年前和大S分手後，隊友姜元來竟意外出了車禍癱瘓，「酷龍」的演藝活動也因此中斷；具俊曄當時只好到東大門賣衣服，劉在錫得知消息後不但打電話關心他，還親自到店裡捧場，持續保持聯絡，兩人的交情超過20年。日前得知具俊曄與大S閃婚的喜訊，劉在錫也相當祝福他；具俊曄在節目上感性表示：「我這些年一切的經歷他都知道」，因此不在其他地方PO放閃照，而只接受劉在錫的節目邀約。

具俊曄(左)20多年前最失意時接受劉在錫(右)的關懷，如今以獨家分享回報。（圖／friDay影音提供）

具俊曄在《劉QUIZ》中澄清外界對於「當時母親反對他和熙媛交往」的傳言，並透露自己結婚最開心的就是媽媽，還強調媽媽其實早在20年前就對大S相當滿意，也表示徐媽媽也把他當兒子一樣疼愛，讓他忍不住甜喊「結婚真的太棒了」。另外，他還公開小S預先錄製給劉在錫的示愛影片，逗著全場工作人員哈哈大笑，劉在錫更直呼：「她太有趣了，果然是同產業的人」。

在姊夫具俊曄(左)的居中牽線下，小S(中)與偶像劉在錫(右)的會面全無障礙。（圖／friDay影音提供）

早在具俊曄與大S傳出復合喜訊的3月，劉在錫就在韓綜《玩什麼好呢？》主動聊起，具俊曄先前來上過「光頭特輯」中亮相，想不到節目過後傳出這麼棒的消息，班底們都出聲讚嘆「真是太帥氣了」、「這根本就是連續劇吧」；班底申奉仙還出了個奇妙點子，搞笑建議演藝人員可以邊聽具俊曄口述，再請演員表演出這麼羅曼蒂克的情節，HAHA自告奮勇出演具俊曄，大S的角色則由申奉仙扮演，引起眾人哄堂大笑。