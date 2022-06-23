搶攻暑假與國旅補助商機，台北凱達大飯店瞄準親子市場，除在今年7月份打造全新兒童遊戲室外，更與親子界兩大龍頭：專業童書品牌「上誼文化」、全世界最具規模兒童用品連鎖專門店「玩具〝反〞斗城」，聯合推出「來凱達玩誼夏」住房專案，首度橫跨飯店、親子童書、兒童玩具三大界精彩合作，盼能在後疫情時代衝出亮眼成績。

台北凱達大飯店於今年暑假推出「來凱達玩誼夏」住房專案，專案除含早餐，每房再贈送國立臺灣博物館四館聯票(臺博館本館及古生物館、南門館及鐵道部園區)。前80名訂房者可享上誼加碼禮：超卡哇伊吐司造型的「麵包國王繪本」單本或可以認識台灣國產木材與森林樣貌的「木字積木」，前200名訂房者可享玩具〝反〞斗城加碼禮100元的商品優惠券。

此外，於7~8月份入住台北凱達大飯店，9歲以下兒童入住每房再贈「美高積木一分鐘玩具大搬家」抽獎券1張，幸運寶貝將可至玩具〝反〞斗城內的美高積木區進行「一分鐘玩具大搬家」，只要在一分鐘內搬完的玩具，都能帶回家，是今年夏天孩子們最期待的夢幻驚喜。

雙北地區飯店從國際商務飯店轉攻國旅親子客，泳池與遊戲室是必備的，台北凱達大飯店除了有氣氛悠閒的露天泳池外，七月份於館內8樓新開的兒童遊戲室，滿足孩子探索與玩樂的小小天地。規劃了露營帳篷體驗區、家家酒區，以及上誼所提供啟發小朋友的創意與認知發展的繪本閱讀區與桌遊區。遊戲區則由玩具〝反〞斗城所提供精美又互動性高的玩具：讓寶貝們體驗成為明日之星的「寶寶行動卡拉OK」、緊張刺激的策略遊戲「Play Pop 3D海上保衛戰」…等，不僅讓孩子玩得開心，爸爸媽媽也能好好放鬆，一起享受夏日充滿回憶的親子歡樂時光。