歐元區6月商業活動的成長明顯放緩，放緩幅度超過預期。由於消費者擔心家中水電瓦斯等帳單飆漲，所以多選擇延後消費，以節省開支，影響了商業活動擴張。

周四公布的數據顯示，標普全球綜合PMI初值在6月跌到51.9，遠低於5月的54.8，並且遠低於路透預估的54.0，該讀數並來到自2021年2月以來低點。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區經濟已呈現出放緩跡象，新冠疫情過後的需求反彈，也已經消退；目前在生活成本上升之際，消費者信心低落。

綜合新商業指數也從上月53.3跌到50.0，為近16個月新低。

歐元區6月服務業PMI跌到52.8，低於前一月的56.1，也低於路透預測的55.5，為2021年4月以來最弱水準。

服務業需求成長幾乎枯竭，企業的投入成本也已創紀錄的速度上升，並迫使服務業將部分負擔轉嫁給消費者。投入價格指數從77.4升到78.3。

歐元區製造業PMI也從5月的54.6，降至52.0，來到近2年的新低，並低於路透調查的53.9預估。高物價也意指著市場對製成品的需求，以2020年5月新冠爆發初期以來最快的速度下降。

衡量工廠產出的指數也從51.3降至49.3，為近2年來首次跌進50以下的萎縮區間。

Williamson說，由於商品需求下降，以及現金拮据的消費者需求減少，讓工廠新業務的流入陷入停滯。與此同時，企業信心明顯下滑到疫情爆發前、2012年經濟萎縮時期的少見水準。

另外，由於成本仍在上升，供應鏈中斷導致工廠削減對原物料的採購，這似乎顯示，樂觀情緒在短期內不會獲得改善。

未來產出指數從55.4降至51.6，為2020年5月以來新低。