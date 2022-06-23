台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)周三召開2022年股東常會，由董事長孫正強主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及各項討論議案。盈餘每股配發現金股利0.95元、資本公積每股配發0.35元，總計配發1.3元，其中盈餘分配的股息已於5月19日發放，以周四收盤價26.75元計算，現金殖利率4.85%。

久陽去年營收創歷史新高，達37.61億元，董事長孫正強表示，去年主要經濟體陸續重啟經濟活動，美、中、歐等相繼復甦甚至進入擴張，帶動商品需求進而推升出口表現，加上去年業務部門持續深耕客戶關係，接單量續增，並同步進行擴廠、導入5G AIoT系統，打造4.0智慧工廠，提升產品良率，降低營運成本，透過集團聯合採購模式，降低原料成本等優勢，致使去年營運表現亮眼。今年受惠於各國基建政策、歐盟對大陸扣件課反傾銷稅等因素，也讓第一季營收達11.52億，EPS0.91元，創下單季歷史新高紀錄的佳績。

俄烏大戰短期內衝擊全球鋼材需求，加上面臨通膨、升息等影響，但公司認為，隨著電動車產業對未來發展有利，且各國陸續推動基礎建設、以及能源轉型投資轉趨積極，勢必帶來鋼材需求，加上未來烏克蘭的重建需求等市場前景，因此業界仍看好未來鋼鐵需求，鋼市仍將呈正面向上發展。2022年2月起歐盟對大陸進口的扣件產品課徵為期5年的高額反傾銷稅，預期將為螺絲業者帶來轉單效應，2022年對公司本業營運必然是充滿生機與挑戰的一年，不僅要順勢衝大營業量與獲利，還要在成長的上行軌道上，締造佳績。

2022年外在經濟環雖優於2021年，但仍具有高度不確定性，包括病毒變種，邊境管制開放時程、俄烏戰爭等，只能靈活運用各種策略、接單、生產、出貨互相協調。2022年將以有效率的接單及出貨，善用集團資源、降低成本及建構智慧化生產製程、提升產品品質為目標，擬定三大經營方針，一開發扣件製程AIOT計畫，創新研發、技術扎根；二配合集團聯合採購策略，多元化進貨管道，降低原料成本；三重新檢視生產製程缺失，積極改善。2022年營運上將有二大亮點，一久陽持續儲備低價原料，擴大利差，提升產品競爭力；二擴廠與擴產，適時添購機台，提升生產能量，增加盈利能力。