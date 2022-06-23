康舒(6282)宣布，旗下子公司台康日能與德國百年不織布龍頭科德寶集團旗下科德寶遠東股份有限公司簽定再生能源電能及憑證購售契約，自今(2022年)下半年度起，由高雄典寶溪D區滯洪池轉供200萬度綠電，相當減少約1018公噸的CO2(二氧化碳)排放量，為紡織業的減碳之路先行起跑。

為響應台灣2050年淨零碳排路徑目標，科德寶集團旗下科德寶遠東公司與台康日能簽定再生能源電能及憑證購售契約，由康舒新能源事業部副總經理蔡建芳代表公司與科德寶遠東簽約，雙方共同宣示履行綠色供應鏈承諾。

康舒科技董事長許介立表示，康舒近年來積極布局發電、儲能與售電領域，希望能成為企業在淨零減碳解決方案上的能源服務商，很榮幸能再次與科德寶在淨零路徑上有更緊密的合作，希望藉由與柯德寶合作的開端，為製造業出口海外時，能降低其所面臨的碳關稅問題。

康舒新能源事業部副總蔡建芳則表示，在企業作能源轉型的同時，康舒科技將導入智慧能源可視化系統，讓企業了解本身用電狀況，並協助企業從節能、綠電最適配比及需量調整等三個面向，共同規畫出最佳能源管理方案，達到提高再生能源使用佔比以及降低能源成本，未來康舒將持續提供多元化能源服務，以協助企業能源轉型到零碳致勝的角色。