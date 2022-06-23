堪稱亞太區規模最大的品牌電競聯賽Predator League第四屆賽事正式開跑，預估今年將有來自15個區域的電競隊伍參與，角逐共計40萬美元的總獎池。宏碁也宣布，2022年總決賽將回歸實體戰場，預計於今年11月11～13日於日本東京舉行最後的冠軍爭霸戰。

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，在經歷了兩年因疫情造成的邊境封鎖和旅行限制後，非常高興能宣布將再次與各區的電競選手面對面相會，Predator League也代表著宏碁對遊戲社群經營的持續投入及賽事舉辦的承諾。

2022年Predator League以「Become One」為主題，同時也希望能藉由賽事的舉辦，讓各區專業團隊彙集、重新結緣，並激盪出精彩火花，呈現令人期待的頂尖對決。

2018年1月宏碁在印尼成功舉辦第一屆亞太區Predator電競聯盟大賽，就有上千隊伍數、百萬互動參與人數，反映了電競賽事在亞太區的熱度及成功。2019年2月第二屆賽事前往泰國曼谷舉辦，並擴大規模16個地區，有超過200萬人瀏覽關注賽事。2020及2021年雖因疫情影響改為線上舉辦，由46個參賽精銳隊伍展開6天線上最終決賽，但亦創造了1,500萬次的觀看數、見證賽事過程。

2022年第四屆的亞太區Predator電競聯盟大賽，將同時於台灣、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印度、香港、日本、澳洲、南韓、越南、緬甸、孟加拉、蒙古等15個地區舉辦預賽，PUBG及DOTA2各區代表選手並將於2022年11月親臨日本東京總決賽現場對戰，冠軍隊伍將獲頒亞太地區總冠軍獎盃，總獎池高達40萬美元。

宏碁台灣也啟動Predator League系列賽事，預計將超過1,500位職業及業餘選手參與，其中絕地求生項目接受教育部國民及學前教育署指導，與臺中市政府教育局、中華文化教育協會、中華虛擬運動協會共同舉辦，即日起報名開跑，串聯具備Predator專業電競產品及國際級轉播設備的全台盟校之盟校組、有志參與競賽的校園組以及職業好手可參與的挑戰組，台灣區總決賽冠軍將於10月誕生，代表台灣前往日本參加總決賽。