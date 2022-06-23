累犯被加重罰。金管會23日公布，台新銀行業務員在2020年7到10月勸說三位法國巴黎人壽高齡保戶解約舊投資型保單，轉投保新的投資型保單，業務員卻沒有勾選近三個月解約情況，被開罰300萬元。

法國巴黎人壽對自家保戶解約又投保，卻沒有對保費資金來源加強查明及審核，被開罰120萬元。

台新銀及法國巴黎人壽在2020年5月19日也同時因勸說保戶貸款投保新保單等多項金檢缺失，各被罰800萬及600萬元，這次被抓到的金檢缺失則發生在2020年7月到10月，保險局副局長林志憲表示，代表兩家金融機構被罰後，沒有就之前錯誤強化管理及核保機制，同時又是涉及高齡保戶，因此有加重罰鍰。

這次金管會抓到的是台新銀的業務員勸說三位高齡保戶解約舊有的法巴人壽投資型保單，再投保新的投資型保單，金額共400多萬元，雖然保戶沒有因此產生損失及客訴，但因為業務員沒有誠實交待保戶是解約再投保，且壽險公司沒有確實核保、把關。因此開罰兩家公司。