蒸蛋是一道食材簡單卻受到廣大民眾喜愛的餐點，一名網友近日表示，自己平時會自製蒸蛋，但是每次都無法做出像外面自助餐的味道，因此上網詢問秘訣。沒想到不少老饕透露，只要簡單一步驟，就能讓蒸蛋變得超美味！

原PO在PTT發文表示，最近他都會做蒸蛋當消夜，「但是齁，每次做出來的味道都不像自助餐的蒸蛋一樣，又鹹又爽」，因此只好詢問廣大網友，到底要如何料理蒸蛋才能做出跟自助餐一樣的味道。

對此，許多網友紛紛回應「純高湯再加點柴魚粉加蛋」、「烹大師給他加下去啊」、「味精」、「水跟蛋1.5：1，小至中火蒸，大火會變成蜂窩狀」、「認真回，泡麵湯，打一兩顆蛋，微波4分鐘」；不過也有老饕分享美味撇步，「醬油啦」、「你一定沒加醬油，不用弄什麼高湯有的沒的，費工效果又差，小匙醬油加下去就完全不一樣了」。

事實上，過去就曾有網友指出，蒸蛋的關鍵是料理高湯，如果無法自行熬製高湯，可用鰹魚、昆布風味醬油取代，不少人更大推某知名品牌的料亭和露，直呼該款醬油是炒菜、煮麵、煮湯等料理的提鮮好選擇。