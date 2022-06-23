新北五股區台64線在今(23)日發生一起車禍，有輛曳引車沿台64線往新店方向行駛時，不慎與一輛小客車發生事故，所幸無人受傷。
這起車禍發生在今12時許，53歲的王姓男子駕駛曳引車在台64線上行駛時，於往新店方向約10.7公里處，與43歲的楊姓男子所駕駛的小客車發生交通事故，所幸無人受傷。
警方趕抵現場後，兩人的酒測值皆為0，詳細肇事原因仍有待調查，事故現場也在12時30分排除完成。
新北五股區台64線在今(23)日發生一起車禍，有輛曳引車沿台64線往新店方向行駛時，不慎與一輛小客車發生事故，所幸無人受傷。
這起車禍發生在今12時許，53歲的王姓男子駕駛曳引車在台64線上行駛時，於往新店方向約10.7公里處，與43歲的楊姓男子所駕駛的小客車發生交通事故，所幸無人受傷。
警方趕抵現場後，兩人的酒測值皆為0，詳細肇事原因仍有待調查，事故現場也在12時30分排除完成。
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