海軍S-70C反潛直升機22日種摔導致4名軍官受傷，國防部長邱國正23日下午到左營海總探視受傷軍官，對於第一時間沒有回報，是否有知情不報的情形？邱說，希望大家諒解，有批評、有指正，我坦然接受，但不要轉移焦點。

邱國正傍晚抵達國軍總醫院左營分院，他關心機工長的傷勢，對袍澤發生此事感到很遺憾，知道之後也很急，下午南下探望同仁。

對於延誤通報一事，邱國正說，有回報，梅司令親自跟我回報，且馬上處理。

邱國正說：不要拘泥此問題，我不懂，大家都緊張得要命，為什麼還要追這個？沒有回報我怎麼會知道？希望大家諒解，有批評、有指正，我坦然接受，但不要轉移焦點。

對於軍官的傷勢，邱國正說，其中一名軍官傷勢比較麻煩一點，軍方對此憾事的後續會補強，憾事發生了，並沒有苛責任何人。邱昨天有跟蔡英文總統報告此事，蔡英文對此也很關切，希望傷者盡快康復，訓練不能荒廢，但也要注意訓練的安全，不能因為求快省略一些步驟。

海軍邱國正直升機蔡英文