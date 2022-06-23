南非華僑為在精神上有所寄託，21年前自雲林縣北港朝天宮分靈媽祖，創辦南非開普敦朝天宮，今年開普敦朝天宮媽祖指示回台謁祖，本月15日相關人員已抵達台灣，將於下個月6日到北港朝天宮謁祖，23日北港朝天宮表示當日將安排千里眼、順風耳將軍等陣頭相迎，讓旅外華僑感受祖廟的熱情。

北港朝天宮分靈全世界30多個國家，包括大陸、美國、日本等，連非洲開普敦都有分靈，讓媽祖宗教信仰國際化，庇佑更多信眾，其中開普敦朝天宮曾3度邀請北港朝天宮參與非洲遶境活動，並多次回台謁祖，與祖廟往來密切，但近年來因疫情影響，只能暫停回台謁祖活動。

北港朝天宮表示，開普敦朝天宮媽祖今年指示廟方人員回台謁祖，廟方人員克服疫情期間出國不便等問題，於本月14日自開普敦搭機，15日抵達台灣，經過入境隔離後目前已期滿，雙方針對謁祖事宜進行細部規畫，決定下個月6日上午10點許抵達北港朝天宮。

北港朝天宮說，為了迎接開普敦朝天宮媽祖，將依古禮出動千里眼與順風耳將軍、開路鼓等陣頭，開普敦與全台信眾也會前來相迎，7月13日安排刈火儀式，讓媽祖聖火在非洲永續流傳、生生不息，保佑非洲愈來愈多的媽祖信眾，14日搭機返回開普敦。

北港朝天宮指出，北港媽祖分靈南非21年，不僅華僑信眾日多，當地信眾也年年增加，曾舉辦3次媽祖祈安遶境非洲活動，最近一次在2018年，所到之處信眾爭相膜拜、扛轎，當地警方為了媽祖遶境，特地調派警車沿途開道，媒體也大幅報導，讓媽祖信仰在非洲更廣為人知。