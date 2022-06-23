主計總處今（23）日公布失業報告，受疫情升溫影響，5月失業率3.68％創下近7個月最高，部分服務業因疫情而減班休息，使得未達35小時的就業人數升至29.6萬人，也創下近9個月最高，隨著畢業季到來，研判6月失業率還會升高。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，5月失業人數、失業率都比前一個月高，主要原因是5月疫情升溫而影響相關內需服務業，如住宿餐飲業、批發零售業及其他服務業（美容理髮、按摩服務業等）都受到明顯影響，而波及人力的僱用情況。

受影響的行業有可能暫時歇業，而使得被僱用者暫時失業，等待恢復工作，因此5月因業務緊縮而失業的人數比前一個月大增8千人，另業者減班休息（放無薪假）也使得低工時就業人數增加，陳惠欣表示，5月因經濟因素致週工時未達35小時者升至29.6萬人，創下去年9月以來，近9個月最高。

陳惠欣表示，由於6月疫情因素仍在，加上適逢畢業生、暑期工讀生進入尋職行列，研判失業率會再升高。