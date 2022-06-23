近年宅經濟興起，加上電子商務蓬勃發展與疫情影響，民眾的購物消費行為從實體逐漸轉為線上，根據經濟部調查零售業網路銷售額，2017年金額為2,283億元，去年已經成長9成至4,303億元，進而帶動宅配、倉儲物流等商機。不過，幾家歡樂幾家愁，線上消費暢旺對於沿街店面的消費就產生衝擊，另外，提供管理服務的大樓社區，因為可以代收包裹等服務，則成為民眾購屋時偏好的主流產品。

財政部統計，宅配遞送服務業由2017年底44家增至2021年底89家新高，成長1倍，宅配遞送服務銷售額也呈逐年遞增趨勢，2021年逼近30億元，近2年疫情期間年增率均達3成5左右。

倉儲業家數於2021年底首度突破千家至1,020家，較2017年增加13.3％，甚至還吸引壽險公司進場投資，倉儲業銷售額2020年超越千億元，2021年達1,193億元歷年高點。

相較於倉儲與宅配產業的蓬勃發展，沿街店面則是受到線上消費興起的衝擊，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，網路購物與物流宅配便利，加上疫情民眾減少外出接觸，都對於沿街零售造成衝擊，除此之外，民眾外出的購物消費習慣也在改變，喜歡去新的商圈與大型購物中心，也都導致沿街店面的生意蕭條。

另外一項改變則是對於住宅管理與服務機能提升的重視，由於一般的公寓大樓缺乏管理與服務，加上屋齡老舊，因此提供管理與服務的大樓社區更受到購屋人的重視，包括要能夠代收包裹、保全管理、大樓清掃與豐富的公共設施等，因此現在大樓社區產品已經成為民眾購屋時的主流。