受惠於鋼價走高，與需求增長，鋼管大廠高興昌（2008）去年下半年業績明顯轉佳，帶動去年營收大增逾六成，全年獲利達到0.42億元。展望今年，伴隨內需持續增加，且外銷接單熱絡，在下半年情勢看好下，高興昌對今年營運持審慎樂觀的態度。

高興昌股東會，由董事長呂泰榮主持，會中通過承認去年財報案。該公司去年營收15億5,062萬元，較前年大增61％，稅後淨利4,212萬元，每股稅後盈餘0.21元，較前年每股稅後淨損0.16元明顯轉佳。

高興昌指出，去年國內疫情趨穩，且鋼價持續上揚，電子廠擴建工程持續釋出，鋼鐵需求隨之增加，同時，全球綠能趨勢下，高品級鋼材需求增長，基此，包括風電、太陽能、電動車與半導體擴產等等，撐起整體鋼鐵需求基本面。

在鋼管銷售方面，高興昌去年上半年外銷API油管，因國際油價持續低迷且面臨韓國關稅優惠競爭，外銷鋼管幾乎停擺，但下半年由於油價持續上揚，每桶超過80美元，油井數去年11月達到467口，較前年同期310口增加約50.6％，因此，第4季量價齊揚，尤其去年11月起油井管接單量超過6,000公噸。

至於內銷方面，由於政府推動基礎建設、台商回流建廠，再加上電子廠房擴建等訂單釋出，主力產品鍍鋅鋼管接單成長，銷售量較前年成長16％。因此，內外銷接單好轉之下，帶動去年業績的成長。

展望今年，高興昌總經理勝呂榮峰表示，重大工程陸續推出，包括台積電高雄楠梓廠、高雄亞洲新灣區特貿三/特貿六及商四土地區興建、新北環狀線興建與開發等，鍍鋅鋼管鋼管需求持續增加，且外銷方面，由於國際油價穩定上揚中，國外接單較以往熱絡，上半年外銷接單已滿足工廠生產生能，下半年情勢看好，且成長可期，對今年全年營運前景，抱持審慎樂觀的態度。