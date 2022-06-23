蘇澳鎮長李明哲（左）表示，蘇澳運動公園第2期工程，總工程經費1047萬，其中80％由教育部體育署補助，其餘由公所自籌，目前工程進度將達76％，可望在8月完工。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲指出，室內25M游泳池，則是進行下方地質與池壁改良，強化防水、排水、溢水循環溝、更新集水集槽管材，池畔也採用非釉面、顆粒型止滑專用磚及建造全新烤箱，改善SPA池的功能、兒童戲水池、無障礙設施的部分及增設42度的熱水池。（吳佩蓉攝）

此次主要工程的部分，考量蘇澳多雨，舊壘球場排水不佳，易造成紅土流失、場地凹凸不平，不利賽事進行；經過建設優化後，壘球場排水設施、紅土鋪面全面翻新。（吳佩蓉攝）

此次工程針對運動公園裡的設施改善加強，從運動公園、人本步道（圖示）一直串連到七星嶺步道，跨越至蘇澳冷泉公園，讓鎮內居民、外地遊客能用心體會蘇澳美麗的地方。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳鎮公所長年力推海洋、陸地多樣化運動，積極營造優質運動場域；其中，蘇澳鎮運動公園已邁入第2期工程施作，運動愛好者引頸期盼的壘球場及豪華室內游泳池的硬體設備將全面升級；蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳運動公園進化再出發，將成為縣內首座友善無障礙運動中心，增添新的親子同樂好去處。

公所表示，蘇澳運動公園第2期工程，總工程經費1047萬，其中80％由教育部體育署補助，其餘由公所自籌，目前工程進度將達76％，可望在8月完工。

此次主要工程的部分，考量蘇澳多雨，舊壘球場排水不佳，易造成紅土流失、場地凹凸不平，不利賽事進行；經過建設優化後，壘球場排水設施、紅土鋪面全面翻新，另增設多座夜間照明設備、看台座椅及給水設施，方便民眾簡單沖洗。

運動公園內的綠蔭停車場，則汰換原有不利嬰兒車與輪椅行進的鋪面，方便高齡者與幼兒家長進出，步道增設了扶手，停車場全區照明改採LED，貫徹環境永續目標。

而室內25M游泳池，則是進行下方地質與池壁改良，強化防水、排水、溢水循環溝、更新集水集槽管材，池畔也採用非釉面、顆粒型止滑專用磚及建造全新烤箱，改善SPA池的功能、兒童戲水池、無障礙設施的部分及增設42度的熱水池。

李明哲指出，運動公園戶外游泳池的冷泉池，深受民眾喜愛，希望能把蘇澳最重要的冷泉資源，在每個地方設置，供民眾普遍享用冷泉；此次工程針對運動公園裡的設施改善加強，從運動公園、人本步道一直串連到七星嶺步道，跨越至蘇澳冷泉公園，讓鎮內居民、外地遊客能用心體會蘇澳美麗的地方。