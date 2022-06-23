韓國天團2NE1不久前在科切拉音樂節驚喜合體，4人表演經典神曲〈I AM THE BEST〉，一登場就嗨翻全場，許多粉絲隔著螢幕都感動落淚，表演結束成員CL（李彩麟）、朴春、Dara和Minzy（孔旻智）聚會影片曝光，當時朴春五官變得不太自然就被質疑「修修臉」；時隔2個月朴春曬出自拍近照，臉腫和厚唇再次讓粉絲嚇得認不出。

2NE1驚喜合體後，4人繼續在各自的領域努力，時隔2個多月朴春在IG更新近況，上傳一張角度由上往下的自拍照，但不自然的妝感，臉看似有點腫加上厚唇，再度引起網友熱烈討論；先前2NE1合體表演後的聚會，朴春才被質疑五官有進廠維修，如今網友推敲可能又去修修臉，但已讓粉絲直呼「認不出來」。

但有不少人也替朴春說話，認為應該是化妝風格改變，和她的身材忽胖忽瘦可能有關；朴春長年患有注意力缺失症（ADD），身材一度發福到被酸根本不像女偶像，直到去（2021）年她接受專業瘦身機構幫忙，健康鏟肉11公斤，變回當年女神身材，在科切拉音樂節就大秀細長美腿。

朴春過去曾以渾厚嗓音、迷人長腿而受到海內外大批粉絲的喜愛， 2014年卻被爆出從美國攜帶違禁藥物，遭網路輿論扭曲為「吸毒女星」，導致被公司冷凍，人氣一落千丈；2018年簽約新東家，經檢方調查後發現她患有「注意力缺失症」，在美國是合法用藥最後以無罪論處置，才逐漸洗刷當年冤屈。