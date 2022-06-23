由編舞家周書毅發起的「波麗露在高雄」計畫，帶領舞者在大高雄地區公共區域跳舞，至今已完成高雄13個行政區累計25場，有9777名觀眾欣賞，本周末將迎來最後3場。

周書毅表示，全部共有28場演出，每場都會隨著區域場地條件不同，而有不同的編排走位，「如果遇到雨天，還有晴天、雨天兩套演出的版本，對舞者與團隊來說是件辛苦的挑戰，但大家都清楚感受到走入群眾，走入在地日常所帶來的感動。」

「波麗露在高雄」是重製周先生與舞者們舞團的作品《1875拉威爾與波麗露》，自4月起在高雄火車站下沉廣場首演，連續每周的高雄跨區巡演，以不搭台、不架燈，順著場地狀態的方式，深入城市各地的新興文化場域、歷史人文地景等場所，每一場次都是獨一無二的場次，和觀眾的距離也更近。

舞者裡也有來自左營高中舞蹈班學生，周書毅表示，「大家在畢業離開高雄之前，能用演出走遍故鄉，而來自高雄、台灣各地，還有香港的獨立表演者，也因為舞蹈而和高雄產生深刻連結，這些都是在劇場內演出不容易做到的事。」

周末場將於6月25日在高雄岡山文化中心前廣場演出，6月26日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場演出兩場。