疫情升溫下，經濟部統計處今公布5月零售與餐飲營業額，各繳出3197億與575億，年增2.7％、14.4％，尤其後者是由黑翻紅。看似好現象，但仔細看，主要是去年疫情三級警戒，禁止內用與民眾減少外出，業績大跌基期太低關係。其實5月餐飲業金額是近9個月來最低，且跟疫情前的2019年5月比，更少102億以上，顯見業者生意離恢復正常還有一大段距離。

展望6月，零售營收仍看年增10.5％至13.5％、餐飲增27.2％至30.2％，可是經濟部統計處副處長黃偉傑說，餐飲業6月動向指數仍小於50，顯示廠商持續悲觀，主要是確診人數還在高原期，跟5月比，月減幅度可能達15％。

5月國內確診數攀升，民眾外出購物轉趨謹慎，零售業營業額降為3197億元，較上月減7％。其中布疋及服飾品、百貨公司、家用器具及用品零售業營業額分別年增20.4％、15.6％、15.1％，主要是去年三級警戒管制，實體通路人潮大幅下滑，比較基期較低所致。

反之，量販店成長2.4％，超商負成長0.4％，則受惠去年民眾囤貨或居家搶購，基期較高反表現平平。而汽機車零售年減8.3％，黃偉傑解釋，跟晶片短缺缺車有關。

餐飲業雖有5月母親節聚餐商機，但因疫情升溫，民眾自主減少聚餐，營業額降至575億元，較上月少7.4％。金額是去年9月以來的最低。如果跟疫情前的2019年比，當年5月677億，還少102億業績。

觀看下半年，黃偉傑說，要看疫情表現，預估確診人數會慢慢趨緩，加上邊境開放，外國客進來，對內需會有幫助。不過去年第四季政府發放五倍券，營收基期偏高，所以即使邊境開放，屆時成長幅度可能會收斂。