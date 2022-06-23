300億元中央擴大租金補貼專案將於7月1日起開放申請，內政部次長花敬群今天表示，為鼓勵屋主將房子租給租金補貼戶，已提供公益出租人3大稅賦優惠，此外，房客戶籍未遷離，屋主可線上申請遷至戶政事務所，房東不用擔心，可以放心的將房屋出租，並主動關心房客是否需要申請租金補貼，鼓勵其申請。

內政部表示，房客申請租金補貼通過後，房東自動成為公益出租人，房東無須另外申請，享有綜合所得稅每戶每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。

花敬群今天於部務會報聽取營建署報告「300億元中央擴大租金補貼專案計畫前置作業盤點」，花敬群表示，感謝財政部及衛福部等部會的配合，以及地方民政體系、社福團體、租賃住宅與仲介公會等，共同加入政策宣傳行列，本專案以照顧50萬戶租屋族為目標，但為減輕租屋族經濟負擔，凡是在期限內符合資格也完成申請者，超額戶數行政院已核定皆予以補貼。

內政部表示，申請租金補貼雖然不用將戶籍遷到租屋處，但有房客會因子女就學或申請社會福利資源因素須將戶籍遷至租屋處，日後如果遷離，部分房東擔心房客戶籍未遷出，導致無謂麻煩，而事先以租約或口頭方式禁止房客設戶籍。

依據「戶籍法」第50條第1項規定，房客搬家戶籍未遷出，房屋所有權人可依法申請將房客戶籍遷至當地戶政事務所，而且還能線上申請，房東可以放心的讓房客申請戶籍。

花敬群強調，租屋市場過往在相關法制不盡完善下，確實累積一些讓租賃雙方彼此不信任的情形，這些年透過法律面與制度面的持續精進，對保障房東與房客權益均有改善，請民眾放下過往陰影，做個安心的房東與房客。

為使民眾進一步瞭解專案內容，營建署也設有「申請資格檢核及試算」專區(https：／／pip.moi.gov.tw／V3／B／SCRB0105.aspx？F=％E7％A7％9F％E9％87％91％E8％A3％9C％E8％B2％BC)，民眾無須輸入個資，只需輕鬆點選，即可查詢補貼補助金額及加碼倍數等，相當方便。

內政部再次呼籲房東，主動關心房客是否需要申請租金補貼，可請房客多加利用試算網站檢視有無符合資格，若符合資格，請積極鼓勵房客7月1日到8月31日間上網申請。