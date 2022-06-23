優人神鼓23日在台北國家戲劇院舉行大型創作《轉山》秋季巡演啟售記者會，將運用5G科技技術，同步傳送在新北市金瓜石地質公園本山礦場的演出，讓觀眾跨越地理距離，觀賞兩地演員異地共演的精彩畫面，並欣賞新北市東北角山海線、黃金山城礦山風貌。（張鎧乙攝）

優人神鼓將在9月推出大型創作《轉山》，由劉若瑀擔任導演、藝術總監黃誌群擔任編舞和作曲，將透過異地共演打造全新美學。（張鎧乙攝）

優人神鼓將在9月推出大型創作《轉山》，由劉若瑀擔任導演、藝術總監黃誌群擔任編舞和作曲，將透過異地共演打造全新美學。（張鎧乙攝）

科技助陣，將在金瓜石公園的演出現場，傳送到國家戲劇院舞台，形成兩地表演異地共演。優人神鼓將在9月推出大型創作《轉山》，由劉若瑀擔任導演、藝術總監黃誌群擔任編舞和作曲，將透過異地共演打造全新美學。

劉若瑀表示，「《轉山》有戲劇形式的表達，有舞蹈，當然也有優人拿手的鼓曲。轉山本是盛行於西藏地區莊嚴而神聖的儀式，人們相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽。」

劉若瑀表示，在作品的創作核心關於西藏文化與法脈傳承，要特別感謝優人指導上師江敏吉大伏藏師，以及西藏文化顧問劉國威和魏心怡兩位老師。

黃誌群分享，1988年，優人以老泉山為根創立山上劇場，幾年前不幸遭遇祝融付之一炬，各方傾力相助，優人才能猶如鳳凰般再次浴火重生。2015年，新北市文化局牽線優人來到金瓜石地質公園本山礦場，和這座巍巍山城一見如故，自此相生相惜。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，欣賞優人神鼓的演出，總會帶著一種形而上的心靈層次的需求，「每次在心靈受傷或疲憊的時候，總是能在優人的鼓聲，找到一種療癒自己走出陰霾的力量。這次聽到優人要應用5G科技的時候，蠻難想像跟優人過去比較出世的形象會是怎樣的一個結合，但回頭想想好像又是再自然不過的一件事了，因為一腳踩在土地裡面，將手伸向天空，這就是優人神鼓這麼多年來，給我們源源不絕的力量和勇氣的方法。」

演出將於9月2日至4日在台北國家戲劇院、9月10日至11日在高雄衛武營國家藝術文化中心、10月22日至23日在台中國家歌劇院登場。