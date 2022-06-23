台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）召開2022年股東常會，通過配息1.3元。
股東常會由董事長孫正強主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及各項討論議案，其中盈餘配發部份，每股配發現金股利0.95元、資本公積每股配發0.35元，總計配發1.3元，其中盈餘分配的股息已於5月19日發放。
久陽去年營收創歷史新高，達到37.61億元。久陽董事長孫正強除感謝董事及所有股東的支持外，並表示去年主要經濟體陸續重啟經濟活動，且美、中、歐等經濟相繼復甦，甚至進入擴張期，帶動商品需求進而推升出口表現，加上去年業務部門持續深耕客戶關係，接單量續增。
久陽並同步進行擴廠、導入5G AIoT系統，打造4.0智慧工廠，以提升產品良率，降低營運成本，且透過集團聯合採購模式，降低原料成本等優勢，致使去年營運表現亮眼。
展望今年，久陽受惠於各國基建政策、歐盟對大陸扣件課反傾銷稅等因素，也讓第一季營收達到11.52億，EPS為0.91元，創單季新高。
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