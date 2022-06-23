疫情對民眾生活、健康持續帶來影響，面對病毒的侵襲，除了做好個人防護，新北市立圖書館從6月26日起推出一系列「疫起顧健康」閱讀講座，讓大家可以做好疫情期間的自我身心關照，跨越病毒的威脅，在後疫情時代的延長賽中繼續堅守健康防線。

「怎麼吃才健康？根治飲食帶你遠離慢性病」線上分享會26日首先登場，邀請到從心理諮商出發跨足營養飲食，獲得美國營養治療協會認證，並曾於2015年、2016年榮登博客來年度百大華人暢銷作家第2名、第5名的超人氣營養治療師賴宇凡，將親自教大家如何透過食用天然食材提升免疫效果，有效預防三高、肥胖、慢性病。

土城醫院院長黃璟隆7月9日將和大家分享「兒童健康・快樂生活」和家長一起守護兒童健康，台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興則分享「肝癌防治・掌握先機」，告訴大家如何掌握先機進行肝癌防治；7月10日「打造孩子的一生無病計畫」新書分享會，由知名兒科醫師胡文龍講述孩子的疑難病症，輕鬆健康重建好體質。

此外，三峽分館自6月25日起至7月23日止，一連5個周末，由美國西北大學心理學博士黃維仁透過情緒的安頓、人際互動的連結等方式，自自我療癒開始，從心靈提升自我免疫力，做好疫情期間的自我身心關照。相關活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。