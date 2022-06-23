唯數娛樂宣布新作《神將風雲錄》台港澳預註冊突破20萬人次大關，首波預約即贈的NFT名額已全數搶約一空，並將於6月29日正式於雙平台上線。為感謝主公們盛情參與，《神將風雲錄》營運團隊也加碼30萬獎勵，贈送名將「步練師」，輔助主公們進入手遊後的前期征戰更順利，不但如此，超人氣的《神將風雲錄》NFT除了免費送之外，更為你客製打造，加上賦能領飽領滿！三國在走，自由要有，現在就預約《神將風雲錄》，加入無限自由的三國世界吧。

《神將風雲錄》首批3000名免費NFT搶約一空！為你客製精心打造

《神將風雲錄》免費NFT名額才釋出數日，首批3,000名已全數預約一空。為答謝玩家熱情，避免遺珠之憾，剩餘2,000個免費NFT名額，仍可透過事前預約隨機抽取，或參加上線後的活動來獲得。NFT（非同質化代幣）是什麼呢？主要是具有唯一性的數位資產，除了不會隨著時間劣化消失外，更無法被任何人複製盜用。為了回報玩家們投入遊戲所花費的大量的時間或氪金，《神將風雲錄》手遊將玩家的重點紀錄打造成永不毀壞、無法竄改的數位NFT，贈送給符合條件的玩家，將玩家的回憶永久保存，留下每一段玩遊戲的美好時光。NFT卡片是依據玩家遊玩歷程數據生成，卡面部分規劃將以玩家遊戲中所擁有的最強武將人物為主視覺，再輔以隨機組件做成玩家專屬卡面。

於MetaData資訊中，也將提供客製化資訊，記錄主公獨有的三國經歷，規劃中包含：角色名、等級、戰力、戰力排名、角色創建時間、自選三國經典語錄等資訊，使玩家得到的NFT成為獨一無二的紀念珍藏。此外，擁有NFT的主公除了能在手遊中獲得限量且永久的【頭像框、稱號】以及【1,000元寶】外，固定每日、每15日還可領取豐富獎勵，每儲值一筆元寶，贈送額外3%元寶數。只要完成事前預約，便有機會獲得《神將風雲錄》手遊與NFT的第一次跨界贈禮，快預約神將風雲錄，獲得你的專屬NFT。

專屬你的NFT紀念珍藏，現在預約只送不賣

事前預約好禮再加碼，30萬達標送天冕之后步練師！

為慶賀《神將風雲錄》事前預約突破20萬佳績，營運團隊再加碼30萬獎勵，達標就送名將「天冕之后步練師」，讓主公們在征戰三國的霸業中步步高升，勢如破竹。步練師為吳國丞相步子山的族人，因溫文賢淑的性格，深受吳大帝孫權的喜愛與器重，是主公們度過新手期不可缺少的治癒系輔助良將。在戰場上俗稱奶媽的角色，最重要的技能除了回血外，便是大招充能的速度，而步練師尤為佼佼者，她藉由被動技能可以快速補充自身能量，光速般地為隊伍治療。尤有甚者，步練師在使用大招<鸞歌鳳舞>攻擊敵方之後，還可同時為我方施加治療與防禦增益效果，更逆天的是，只要步練師在戰場上，我方所有單位可無條件獲得防禦加成，此等特殊技能大幅提高團隊的生存力，即便玩到遊戲後期，步練師的獨特技能仍使她在奶媽定位中佔有一席之地，無可取代。

天冕之后步練師，新手前期必備奶媽

真，自由策略派手遊，攻剋自由轉換不受限，殺出全新策略道路！

《神將風雲錄》雖然是卡牌手遊，但卻結合自由轉職、隨心所欲的新三國策略玩法，在角色運用與策略布陣上擁有無限可能，例如：事前預約贈送的傳說武將「孫尚香」，原先定位是[潛行輸出]的[單體攻擊]手，但轉職成<驃騎>後，即可獲得[反傷]和[群體攻擊]優勢，在大招<槍舞蓮華>施放後還能對額外敵方目標隨機攻擊。孫尚香在轉職前的職業技能<游擊>原是專剋弓兵，但轉職後卻搖身一變為壓制刀盾兵種，且[單體]變為[群傷]，只要相剋兵種一旦轉換，膠著的戰況也會有全新轉機，翻盤的可能性瞬間爆棚！《神將風雲錄》中的職業轉換是不限次數的，玩家可隨時隨地依各種戰況去進行搭配轉職，讓心愛的武將在戰場上任意斜槓，殺出一條自由之路！

武將攻剋自由轉換，單體角也有群傷夢！

事前預約進入最後倒數！最後一波Switch OLED抽獎6月22日開跑！

隨著事前預約進入最後倒數，官方FB粉絲團最後一波Switch OLED抽獎也於6月22日開跑，玩家只要完成事前預約，到FB粉絲團活動貼文留言達成指定條件，即有機會獲得Switch OLED大獎。透過事前預約頁面預約可獲得限量禮包，而到雙商店預約還能再豪取商店預約加碼禮包。所有抽獎活動將於6月30日結束，現在就立刻行動！關注官方粉絲團，並透過「Google Play」或「App Store」商店完成預約參加活動吧！

Switch抽獎活動6月22日開跑，完成FB活動指定條件立即參加

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