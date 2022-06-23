對於國內「與病毒共存」的防疫政策，前副總統陳建仁今（23）日接受訪問，黃光芹引用邱淑媞的看法「 我們先前為什麼沒有準備好？」陳建仁坦言，當時估算可能會比較像日本，所以在整個的整備或採購的過程，「無可諱言的，確實我們是比較晚一點開始」，「確實我們快篩試劑來得速度不夠快，在採購上也真的是要跟國外採購所以花一段時間」。

陳建仁今（23）日接受黃光芹【震傳媒｜新聞不芹菜】網路節目訪問時表示，「今年1月我開始主張與病毒共存」，黃光芹問，今年1月就開始呼籲要與病毒共存，可是實質上要落實與病毒共存，其實很晚？

陳建仁指出，要與病毒共存，第一個一定要有疫苗，苗涵蓋率要高。去年12月底第一劑疫苗接種大約是8成，但只有1劑是不夠的，所以還要等第2劑、第3劑。第二件事情很重要，就是篩檢工具一定要很充足，而且要下到基層，讓基層可以買得到。第三就是抗病毒藥物，一定要有足夠的採購，當時藥物準備需要一段時間採購進來。所以當時積極鼓勵大家好好打預防針，因為要把打兩劑和追加接種的一定要達到7成5以上。在這過程當中，Omicron就進來了。

黃光芹接著問，國外是在去年底先一步走在我們前面，「而且量比我們大太多了，我們為什麼沒辦法去學習他們曾經經歷過的？我們這些準備工作沒有超前部署？」「我不因人廢言」，因為邱淑媞說國外是早台灣開始，台灣是4、5月才馬上進入高原期，「 我們先前為什麼沒有準備好？譬如用藥、試劑、醫療量能？」

陳建仁回應，確實Omicron在國外開始的時候，就一直提醒大家要很小心，Omicron來的時候會不一樣。這一次比較始料未及的是，Omicron進入台灣以後，它的散播速度快到幾乎很難抵抗。如果看曲線，全世界高曲線的情況，法國最先、再來就是南韓、在來是香港。他們線就是很快上來，然後很快下來。

陳建仁進一步說，如果去看日本或是澳洲，他們的曲線就是緩緩上升、緩緩下降。在當時估算過程當中，也許是想到說，台灣可能會比較像日本的案例。所以在整個的整備或採購的過程，「無可諱言的，確實我們是比較晚一點開始」。如果要提早開始，要什麼時候開始？全世界都應該在Omicron開始之前開始。

陳建仁強調，要與病毒共存，三樣藥物趕快採購變成很重要，現在當然事情已經過去，「英國《衛報》記者也訪問我，我也說，前面那段時間確實我們快篩試劑來得速度不夠快，在採購上也真的是要跟國外採購所以花一段時間」。