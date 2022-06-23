台南市長黃偉哲呼籲市民盡速接種疫苗，長者符合施打第4劑也要趕快接種。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增4444例，全市累計染疫人數為22萬8033人，截至23日，因確診而死亡的人數為323人，其中，又以75歲以上長者比例最高，占1.93％，其次為65至74歲0.36％，衛生局呼籲長者應盡速接種第4劑，目前65至74歲有近萬人接種、75歲以上約5000人接種第4劑。

衛生局長許以霖指出，年長者染疫比例高，從台南確診者死亡率來看，又以75歲以上長者為最高，有1.93％，其次是65至74歲，有0.36％，平均死亡率為0.14％。他持續呼籲，65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及低下且病情穩定者，已可接種第4劑。

衛生局指出，台南65歲以上人口比例為六都第3，未接種疫苗死亡風險是有接種的8倍多，提醒長者在接種第3劑滿5個月後，就可接種第4劑，符合接種資格者，應盡速接種，以降低確診後可能轉為中重症個案或死亡的機率。

市長黃偉哲表示，台南市今天確診人數雖然比昨天減少，但還是期待能夠減少更多，他也提醒，疫情高峰南移是事實，大家還是要小心防疫，畢竟，「確診數字不會自己減少，除非自己小心！」