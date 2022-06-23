新竹縣消防局將專責救護的光明分隊升級為高級救護分隊，確保每趟救護均有EMT-P出勤。（邱立雅攝）

新竹縣消防局將專責救護的光明分隊升級為高級救護分隊，23日舉辦揭牌典禮。（邱立雅攝）

新竹縣消防局緊急救護出勤次數隨著全縣人口增加，每年約以1.26％的速率成長，為守護民眾生命安全，縣府自辦高級救護技術員訓練，將專責救護的光明分隊從原本僅有4名高級救護技術員（EMT-P），擴增為共8名，正式升級為桃竹苗首支高級救護分隊。升級後每趟救護均有高級救護技術員出勤，在危急個案時將派高救隊第2輛救護車同步雙軌出勤，提供更全面的緊急救護服務。

新竹縣消防局實際執行緊急救護者多為中級救護技術員（EMT-2），全縣原高級救護技術人數僅19人，比率只占5％。新竹縣府於2021年投入280萬元辦理第1期高級救護技術員訓練，讓全新竹縣一口氣新增14名高級救護技術員生力軍，總共33名分散各單位，使竹縣高級救護技術員比率大幅提升至9％，量能上增加不少。

其中光明分隊原為專責救護分隊，透過去年自辦高級救護技術員訓練後，分隊從原有4名高級救護技術員增加至8名，消防局特別於23日將光明分隊正式升級為高級救護分隊，也是桃竹苗首支高級救護分隊。未來高級救護技術員在救護車上，即可預先搶救患者生命跡象。

縣長楊文科說，高級救護分隊的成立，給予鄉親更大的力量及保障，參與高級救護技術員需要完成1280個小時精實訓練，完成後就能執行插管、打針、電擊及生命監測等工作，到院時醫生就能趕緊接手搶救生命。

消防局長孫福佑指出，有高級救護技術員加入，在日常救護工作上，每次出勤都有1名高級救護技術員，在預立醫療流程下，對病人實施氣管內插管、給予急救藥物及操作手動電擊器等急救作為，確保每1趟救護都能有高階處置，讓危急病人延續生命。