《機構投資人》雜誌評比，台灣大哥大執行副總暨財務長俞若奚獲得亞洲區（不含中國）電信業「最佳財務長」第一名殊榮。(圖/台灣大哥大提供)

國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》今(23)日公布「2022年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大哥大在亞洲區（不含中國）電信業總分排名高居第一，並榮登「最受尊崇企業」(Most Honored Company)之列，總經理林之晨獲選「最佳執行長」第一名、執行副總暨財務長俞若奚獲得「最佳財務長」第一名殊榮。

邁入第12屆、素有「外資圈奧斯卡」美譽的《機構投資人》雜誌，其「亞洲最佳管理團隊」評選被公認為全球投資的風向球，今年共有逾5,500位基金經理人券商分析師參與調查，並評核18項產業共1,612家上市公司及2,606位專業經理人，總計115家企業上榜，其中僅46家得到「最受尊崇企業」肯定。台灣大在亞洲區（不含中國）電信業總分排名第一，並囊括「最佳執行長」第一名、「最佳財務長」第一名，其他關鍵指標評比包括「最佳投資人關係人員」、「最佳投資人關係」和「最佳ESG」，也名列前茅。

台灣大表示，公司以誠信為本，致力投入公司治理、社會共融、環境永續等工作，本次受到《機構投資人》雜誌評比亞洲(除中國)電信業總排名第一，並獲選「最受尊崇企業」，代表投資法人業界高度肯定我們在ESG各面向的努力。台灣大將持續強化公司治理作為，兼顧股東利益與客戶滿意度，攜手利害關係人，落實永續責任，實踐世界共好的願景。

台灣大持續以嚴格的績效檢核方式，精進公司治理與永續工作，獲得多項國內外永續評比機構肯定，於2022年第四度獲得國際永續評比機構S&P Global ESG永續年鑑全球電信服務業組(Telecommunication Services)銀獎(Silver Class)，連續五年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）最高等級「世界指數」（DJSI World），並蟬聯全球電信產業第一，亦獲得全球最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比「領袖級」認證。2022年也蟬聯入選國內首檔完整結合 ESG 與財務指標篩選的投資型指數「FTSE4Good TIP臺灣永續指數」成分股。另外，連續8年入選證交所公司治理評鑑前5%，2022年獲選《遠見CSR暨ESG企業社會責任獎》--「年度榮譽榜」以及傑出方案--人才發展組「楷模獎」兩項大獎。台灣大今年也成為台灣首家加入國際再生能源倡議組織RE100的電信業者，更宣示2050年達成淨零排放(Net Zero)的重大目標，積極投入節能減碳工作。