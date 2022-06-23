從非洲大蝸牛能看見什麼議題？出身排灣族的台灣藝術家張恩滿，從非洲大蝸牛看見原民面對入侵物種的態度，作品「蝸牛的漂浮系統」即起於德國卡塞爾文件展展出。

駐德國代表處文化組今天透過文化部新聞稿表示，「蝸牛的漂浮系統」自預展期間即受多方關注，張恩滿從排灣族母親的蝸牛料理出發，爬梳台灣原住民族與台灣這塊土地及與世界的關係。作品獲德國重要藝文期刊Monopol選為本屆文件展10大必訪展件，並獲德國第一電視台（Das Erste）於「ttt（titel, thesen, temperamente）」節目中，以5分鐘篇幅專題報導。

5年一度的德國卡塞爾文件展（Kassel documenta）1955年開辦，與威尼斯雙年展、巴西聖保羅雙年展並列為世界3大展覽，為全球當代藝術指標盛會。

文化部表示，今年張恩滿受邀展出，是台灣自林壽宇參加第3屆（1964）、曾御欽參加第12屆（2007）後，再有台灣藝術家參展；本屆更以台灣時間（Taiwan Standard Time）為編組依據，於國際凸顯台灣軟實力。

本次文件展除張恩滿受邀參展外，另有羅仕東、李依佩（細着藝術）、斯卡托德合作社等3組台灣藝術家受國藝會支持，分別與泰國及印尼藝術家合作前往卡塞爾參展。

張恩滿的作品「蝸牛的漂浮系統」於卡塞爾市區富爾達河面展示，這是她以「非洲大蝸牛」為主題所創作的系列作品之一，從台灣原住民族面對入侵物種的態度，進一步回應本屆文件展「後殖民主義」的議題。

文化部表示，「蝸牛的漂浮系統」巧妙運用卡塞爾市的地理環境與生態背景，打造形似蝸牛螺層殼體的候船室及船屋，候船室屋頂以台灣構樹樹葉為主題彩繪，船屋則以木作骨架及彩繪玻璃裝飾，展會期間定期航行在富爾達河上，其他時間則是停泊在河畔。

張恩滿也邀請到2名策展人鄒婷與王韓芳，以蝸牛系列作品編彙了一項「入侵計畫」，建立一個以關鍵字和場景為主導的地圖網站暨線上展覽平台，於卡塞爾市公共空間與其他展場設立QR碼，讓來自不同入口的觀眾能藉此探索、進入地圖網站。（編輯：張芷瑄）1110623