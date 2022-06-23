蔥薑焗西澳龍蝦，鮮美無比。（雲品提供／廖志晃南投傳真）

米皇日本百合豆苗，層次豐富。（雲品提供／廖志晃南投傳真）

日月潭雲品溫泉酒店的「KEN CAN by Ken Chan」中餐廳，推出品味深厚的粵菜與中華料理，創造富含文化底蘊的「八珍玉食」饗宴；台北君品酒店連續4年榮獲米其林三星殊榮的「頤宮」行政主廚陳偉強，還將於7月16日在雲品親自坐鎮掌杓。

米其林三星主廚陳偉強，以底蘊深厚、爐火純青的廚藝，演繹高超的粵菜烹調技巧，運用8款珍貴食材融入賞令時鮮，讓饕客在坐看雲起時，沉醉於美味時光。詳情請洽（049）285-6788。

「八珍玉食」中，「脆皮先知鴨」選用宜蘭飼養的北京鴨種，飼育28天的幼鴨。陳偉強表示，名字由來是蘇東坡的《春江曉景》詩「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知」，可以先吃原味感受鴨油及鴨皮的香氣，再搭配特製的椒鹽與檸檬。

「鮮螺瑤柱燉廣肚」的湯底，是由老母雞、金華火腿與豬赤肉熬煮8小時以上的高湯，再加入鮮海螺與瑤柱提鮮，內有黃魚廣肚口感軟糯，還加入南投當地特色紅玉雞，口感軟嫩，搭配上甜美鮮醇的高湯，暖心暖胃備感幸福。

「蔥薑焗西澳龍蝦」以高溫油炸西澳龍蝦，加入使用埔里酒廠的陳年紹興酒爆香薑、蔥，再悶煮帶出濃濃香氣；龍蝦9分熟確保肉質鮮嫩，紹興酒的酸味巧妙的襯托出肉質的甜美。

「紅燒日本原條刺參花菇虎掌」嚴選日本刺參、花菇與虎掌，以金華火腿、老母雞、黑豬排骨低溫悶煮數小時，直到刺參與虎掌吸飽湯汁精華，虎掌裡面滿滿的膠原蛋白入口即化，充滿層次的口感一試難忘。

「油浸筍殼魚」細緻的肉質，鮮香的獨特風味是許多老饕的最愛。筍殼魚以高溫油炸後浸泡在油裡1分鐘，讓食材快速定型，將味道鎖住；之後，再進行第2次高溫油炸，將多餘的油釋放出來，同時將精華鎖在魚片裡。

「米皇日本百合豆苗」選用鮮嫩豆苗與日本百合鮮炒，再淋上由日本原米與泰國香米煨煮到米心化開的米粥，入口之際除了豆苗的清香，還有濃郁的米香，層次豐富。●飲酒過量，有礙健康