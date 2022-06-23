豐原「粥狂」公益日送出2000碗海鮮粥，吸引民眾大排長龍耐心等待。(市議員謝志忠提供)

市議員謝志忠受邀擔任「一日店長」，民眾慕名前來品嚐心意十足的霸氣海鮮粥。(市議員謝志忠提供)

台中市豐原區粥品店「粥狂」，每半年定期舉辦「海鮮粥公益日」，23日捐贈2000碗海鮮粥給需要的民眾；上午10時開始發送，民眾提前9時就到場排隊綿延約百公尺；除弱勢民眾外，還吸引老顧客前來。市議員謝志忠受邀擔任「一日店長」，民眾慕名前來品嚐心意十足的霸氣海鮮粥。

謝志忠說，豐原人氣名店「粥狂」，由詹子承及趙妤蓁夫婦創業，打造高CP值豪華版海鮮粥品，加入台灣在地澎湃海產白蝦、干貝、鮮蚵、蛤蠣、花枝、龍蝦等霸氣配料，創造口碑爆紅成人氣名店；每半年定期以千碗粥做公益回饋鄉親，除弱勢朋友外，也歡迎需要正能量的人來領取。

業者詹子承及趙妤蓁夫婦，是年輕的創業族，立志將平凡的粥翻轉為豪華料理。詹子承指出，店裡的海產都是「尚青A」，配上多種產地直送海產，行有餘力做公益，希望藉由每年兩次的公益日回饋鄉親及社會各界。

「粥狂」23日共送出2000碗海鮮粥，雖然天候炎熱，因是免費贈送民眾紛站在騎樓下耐心等待。「一日店長」謝志忠一同幫忙盛粥、裝料，暖心給民眾遞上愛；排隊的民眾有阿公阿嬤、爸爸媽媽、小孩等，戴口罩井然有序排隊在騎樓下，每位都心滿意足帶回家享用。

謝志忠指出，雖然是公益，但用料與心意都是「澎湃且貨真價實」，疫情期間為大家呈上一碗碗豐盛的海鮮粥，也幫大家充飽正能量，2000碗也很快就一日領完！新冠肺炎疫情延燒，卻看到人間處處有溫情，一碗霸氣十足的海鮮粥「既暖心又暖胃」。