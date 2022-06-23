南韓總統尹錫悅22日視察位於慶尚南道昌原市的鬥山能源公司時，發表「核電復活宣言」，提出將廢除文在寅前政府的去核電政策，並表明讓新韓蔚核電廠3、4號機組建設項目儘快復工的立場。

尹錫悅批評前屆政府推行的去核電政策，並指出應立刻撥正核電產業航向。尹錫悅表示：「如果我們5年來不做傻事，構建更加堅實的核電廠生態系統，那麼現在可能就沒有競爭者了。」這是正面批評了文在寅政府的去核電政策。

據南韓《朝鮮日報》23日報導，尹錫悅說：「雖然確定了廢除去核電和培養核電產業的方向，但重要的不僅是方向，而是讓該產業迅速走上軌道。」就是說，尹錫悅從總統大選候選人時期開始就承諾「要全面廢除去核電」，不僅要取消文在寅政府推進的去核電，還要加快恢復核電生態系統的速度。這是核電復活宣言。

尹錫悅說，政府決定將廢除去核電政策、重啟核電機組建設，然而迅速落實有關政策尤為重要。政府將積極支援昌原核電廠煥新打造核電生態圈據點，並積極向海外推銷南韓核電。

據總統室發布的消息，提高核電競爭力、透過核電出口躋身核電強國是現政府的國政課題之一，尹錫悅的此次視察是落實該課題的一環。政府近日組建並啟動提升核電競爭力的特別工作組（TF），探索提高核電產業競爭力的方案。