韓國女神宋慧喬出道24年，以《初戀》、《順風婦產科》、《太陽的後裔》等戲劇作品奠定一姐地位。今年邁入40歲的她，近日分享自己沒化妝的影片，自帶光芒的燈泡肌令人驚艷。

宋慧喬的戲劇作品一部接一部，去年和張基龍在《現正分手中》大談姐弟戀，殺青後又投入《The Glory》的拍攝，飾演擁有暗黑性格的女導師；百忙之中她不忘更新社群平台，昨（22日）透過IG限時動態曝光自己的素顏影片，畫面中，宋慧喬戴著黑色棒球帽，身穿白色T恤，休閒的打扮宛如女大生，最不可思議的是，她就算沒有彩妝的襯托，膚質一樣光滑剔透，幾乎找不到任何瑕疵，完美展現什麼叫水煮蛋肌。

事實上，宋慧喬為了幫演員好友崔嬉序宣傳新發行的散文集《也許是奇跡》，以素顏的狀態拍攝該支影片，並標註對方的IG帳號，讓人見證宋慧喬除了人美，私下對朋友還很講義氣。

宋慧喬過去分享過保養皮膚的秘訣，分別是注重清潔、保濕和防曬、只用溫水洗臉、提早使用抗老產品、少吃刺激性強的食物。