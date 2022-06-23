衛武營國家藝術文化中心宣告下半年節目活動，其中備受台灣歌劇迷關注的全本古裝旗艦歌劇作曲家威爾第的「唐卡洛」，即將在台灣首演；為避免受海運影響，6只貨櫃已從歐洲登船出港，將所有布景、服裝與道具運來台灣。

衛武營藝術總監簡文彬今天在宣告記者會上表示，疫情讓衛武營展現表演藝術動能不間斷的決心，其中旗艦歌劇「唐卡洛」由衛武營與比利時列日皇家劇院跨國合作，不僅以4百多套古裝、1000多套配件精心打造服裝細節，透過舞台設計忠實呈現樂譜中指涉的場景，重現西班牙菲利普二世的帝國時光。

簡文彬表示，「唐卡洛」是歌劇大師威爾第改編自席勒同名戲劇作品，被視為威爾第創作生涯最偉大的作品之一，威爾第原是為巴黎歌劇院所費心打造的5幕法文歌劇，極盡華麗之能事，首演後威爾第仍不斷修改，7度改稿，最終決定版為1882到1883年的4幕義語版，也是這次衛武營要呈現的經典版本。

「唐卡洛」歌劇以西班牙真實故事為背景，展現男女之間錯綜複雜的權力矛盾與愛恨糾葛，劇中所有人都身不由己，其中法國公主伊莉莎白和西班牙王子唐卡洛情投意合，卻被迫嫁給唐卡洛之父菲利普二世。宮廷貴族愛波莉公主情繫唐卡洛，因妒生恨構陷王后，又委身成為孤獨國王的情婦。

除此之外，忠心臣子羅德利果為爭取宗教自由的法蘭德斯請命，大審判長則要他的項上人頭。在親子衝突、情愛糾葛、政治撕扯之外，「唐卡洛」也描繪王權與神權的鬥爭，讓人膽戰心驚又大呼過癮。

這次聲樂家由外籍主創團隊與國內外聲樂名家共同組成雙卡司，除了國外歌手之外，台灣聲樂家包括耿立、巫白玉璽、翁若珮、謝銘謀、賴珏妤、李增銘以及梁又中等都將參與。樂團由簡文彬指揮長榮交響樂團，高雄室內合唱團與高雄市管樂團都將上場演出。

衛武營旗艦歌劇威爾第「唐卡洛」將於10月27日到30日，連續4天登場，地點在衛武營歌劇院。（編輯：陳仁華）1110623