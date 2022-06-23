台鋼集團旗下螺絲大廠春雨（2012）董事長異動，原任董事長林輝政突以家庭因素辭去董事長，正式退居幕後，春雨董事會並舉行下屆董事會改選，推選副董事長陳其泰為新任董事長。

新任董事長陳其泰表示，他相當感謝前董事長林輝政任內對春雨的貢獻，帶領春雨營收、獲利屢創新高，未來將會在其建立的基礎上，戮力以赴，期能帶領春雨邁向「世界級建築扣件大廠」的目標。

林輝政23日受訪表示，他因家庭因素，為了照顧家人，特地辭去董座職務，與其他因素無關。未來他會待在台北較多，但春雨或集團若有需求他，他很樂意從旁協助。

春雨工廠22日召開股東常會，會中通過每股配發1.5元現金股利和0.5元股票股利。春雨去年合併營收為118.1億元、年增46.63％，稅後淨利為8.74億元、年增232.34％，EPS為2.81元。

春雨股東會改選11席董事，含3席獨立董事，新當選董事有林輝政、王炯棻、顏慶利、陳其泰、翁重鈞、吳怡青、吳美慧、及李世和等8人；3席獨立董事分別為簡金成、方振名、李金振。

展望未來，春雨表示，短期而言，受到俄、烏戰事影響，國際鋼品供給下降，推升國際鋼市價格上揚，加上高通膨籠罩全球，全球原物料價格持續上漲。長期來看，鋼鐵大國積極推動碳中和，鋼材製造成本勢必上升。因此，在生產成本上升的趨勢下，預期鋼價將持續獲支撐。

春雨未來將善用台鋼集團內資源，聚焦利基產品，擴大產能規模，以降低生產營運成本，提升營運效率，並推動節能減碳，落實循環經濟，期能續創佳績。