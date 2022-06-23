今天(23日)氣溫飆過攝氏36度，台電監測，下午1點40分用電量升上3994萬瓩，比昨天紀錄又高出68萬瓩，而且逼近台電預估今年的最高用電量4000萬瓩。傍晚5點左右，備轉容量率降至5％，亮起供電警戒橘燈，所幸下午天空轉陰有小雨，晚上轉回黃燈。

昨天尖峰負載衝到3926.6萬瓩，刷新去年7月新高，但才1天就被打破。台電表示，主要是今天氣溫炎熱，民眾大開冷氣，加上產業用電持續成長關係。

白天備轉容量率為6.28％，亮供電吃緊黃燈，但是傍晚天空轉陰，太陽光電驟減，備轉容量率未到晚上，就降至5％，降為警戒燈號。不過因為有下雨，熱累積效應打折，隨著用電稍緩，晚上備轉率回升到6％以上。

原本台電估計今年用電最高量是到4000萬瓩，這已經是考量經濟好轉因素，哪知才6月23日就快打破預估值。逼得台電明天要開會討論，重新檢討上修今年用電量目標，這對供電形成新的挑戰。