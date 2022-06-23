台股今日下跌171.31，終場收在15176.44點，金管會表示，台股今年以來到昨日為止，跌幅為15.76％，與國際相比屬於中段班，還是處於穩健的階段。

根據金管會統計到昨日止，台股跌幅15.76％，國際股市來說港股下跌10.21％、日股下跌9.18％、韓股21.32％、上海股市下跌10.24％、深圳下跌17.57％，道瓊下跌16.11％、那斯達克下跌29.35％。

就目前融資餘額2141.14億元，擔保維持率154.34％、信用交易占大盤的比重6.85％，追繳金額7.26億元。

金管會強調，短期股市震盪，但長期投資應回歸基本面，台股表現還算持穩，加上財政部所公布的出口、國發會的景氣對策燈號、以及上市櫃營收與稅前獲利來看，台股都還算穩健。

至於今年日均交易量也有2803億元，雖然較2021年的3914億元減少很多，不過再往前比較，2020年以前日均交易量都在1048到2000億元，今年台股的成交動能還在。

金管會會持續關注總體經濟及台股表現，也會密切觀察美國聯準會(Fed)利率政策、俄烏情勢變化及外資進出台股狀況等，若是有不理性、恐慌性情況，會出手救市。