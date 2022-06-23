國民黨台中市議員黃健豪強調，這次追加總預算案很難得歲入歲出平衡無差短，值得肯定，台中市庫負擔51％，並非全仰賴中央，且不論來自中央地方，都是人民納稅錢，沒什麼好分的。（謝瓊雲攝）

台中市議會23日起召開9天臨時會，今年度第一次總預算追加預算案112.81億元，綠營議員痛批追加預算財源多數來自中央，無市府財源，且某些項目動輒破億卻未附執行計畫，呼籲市府把錢花在刀口上，別把議會當成議事局。

臨時會大會上，由財政局長羅仙法、主計處長林淑勤報告，今年度第一次追加總預算，包含防疫物資快篩相關、振興經濟、工程款、長照社福補助等38項，歲出、歲入均為112.81億餘元，平衡無差短，主要財源來自稅課與補助款收入。

其中，防疫整備相關逾10項，快篩血氧等物資、防疫旅館和防疫巴士等逾10億元，振興經濟也近5億元，調整公教人員待遇26.2億元、長照整合10.8億元、中小學數位學習方案9.8億元。

民進黨團幹事長周永鴻表示，這次追加預算財源有111.04億來自中央，幾乎沒有市府自提財源，大筆項目動輒破億卻未附執行計，對議會、市民都難交代。

總召江肇國也質疑，振興紓困編列追加5億元，防疫包也要花4.4億元，疫情已過高峰，各行各業衝擊正需要協助，與其發送關懷包，不如把錢拿來救急救窮紓困。

陳淑華指出，去年台中購物節實質成效不彰，無法達到加乘效果，今年追加「購物快樂送」3億5千萬元，卻完全沒說明，看不出與去年有何不同；這次追加32.65億元來自中央補助款，統籌分配稅款也有77億多元，中央給予地方很大挹注，市府應將每分錢花在刀口上，追加減預算只給數字、沒提計畫，根本把議會當成議事局。

國民黨議員黃健豪則表示，台中市這次追加預算，難得歲入、歲出能夠平衡，量入為出，謹守財政紀律，就值得議員給予肯定，至少沒有舉債；這次由中央補助29％，市庫則負擔佔51％，很多財源仍是由市府自籌為主。不論財源來自中央或地方，都是人民的納稅錢，能撥回到市府，把防疫、振興、基礎建設等市政做好，嘉惠市民，都值得肯定。